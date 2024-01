Mendoza e João Basso encaminham saída do Santos

Mendoza e João Basso estão de saída do Santos - (crédito: Foto: Divulgação / Santos) Jogada10 Jogada10

A reformulação de elenco segue acontecendo no Santos. Após o rebaixamento para a Série B, o Peixe está próximo acertar a saída de mais dois atletas. Afinal, o atacante Stiven Mendoza e o zagueiro João Basso jogarão no futebol europeu. O “ge” deu a informação inicialmente.

Mendoza vai acertar com o Adana Demirspor (TUR) e viaja nesta quarta-feira. A princípio, o clube turco compraria o atacante colombiano, mas as partes acertaram a rescisão contratual. A expectativa é de que o jogador assine por dois anos e meio, até junho de 2026. Ele será companheiro do italiano Mario Balotelli.

O colombiano estava treinando separado no CT Rei Pelé, uma vez que estava fora dos planos de Fábio Carille. Em 45 partidas pelo time alvinegro em 2023, ele marcou dez gols e foi o vice-artilheiro da equipe.

João Basso, porém, está de volta a um lugar conhecido. Ele jogará pelo Estoril (POR), clube com quem teve contrato entre 2016 e 2019. Em terras lusitanas, o defensor assina por empréstimo até o meio do ano, mas o Santos terá a opção de chamá-lo de volta. Ele tem vínculo com o Peixe até dezembro de 2026.

Sem Basso, Carille terá Joaquim, Gil, Messias, Alex Nascimento, Jair Cunha e Zabala à disposição para a zaga. Existe a chance de que um atleta da base seja promovido ao elenco profissional para compor elenco.

