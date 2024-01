São Paulo vence primeiro clássico na Neo Química e aumenta crise no Corinthians

São Paulo vai com moral para Supercopa do Brasil após vitória em clássico - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc) Jogada10 Jogada10

Deu São Paulo no Majestoso. E pela primeira vez no estádio do Timão. Nesta terça-feira, pela quarta rodada do Paulistão 2024, o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 1, fora de casa, e aumentou a crise no rival. Foi a primeira vitória do time do Morumbi em 19 clássicos na Neo Química Arena. Carelli e Luiz Gustavo marcaram os gols do triunfo são-paulino. No fim, Arthur Souza descontou para o time da casa.

Dessa forma, o São Paulo chega a dez pontos em quatro partidas disputadas e segue invicto na competição sob o comando de Thiago Carpini, seu novo treinador. O Tricolor lidera o Grupo D. O Corinthians, porém, vê a pressão aumentar com a terceira derrota seguida no torneio estadual. Com somente três pontos conquistados, o Timão está na vice-liderança do Grupo C, mas pode acabar a rodada na lanterna da chave.

Primeiro tempo

O jogo começou com equilíbrio e poucas emoções, mas aos poucos o São Paulo se soltou. Aos 19 minutos, Wellington Rato achou lançamento primoroso para Calleri, que mostrou tranquilidade para dominar, trombar com Félix Torres e seguir de pé. O argentino tocou na saída de Cássio e fez um belo gol para inaugurar o marcador em Itaquera. O Corinthians não conseguiu criar muitas chances claras, mas assustou em lance de bola parada. Após escanteio, Raniele cabeceou, mas a bola passou por cima. No fim da primeira etapa, o árbitro foi chamado ao VAR para ver um lance, e o zagueiro Caetano acabou expulso na sequência. O defensor desferiu soco em Luciano e foi para o chuveiro mais cedo.

Segundo tempo

A etapa final começou com um balde de água fria na cabeça do Corinthians, que precisava buscar o resultado com um homem a menos. Com apenas cinco minutos, após cobrança de escanteio, o volante Luiz Gustavo apareceu na primeira trave e marcou de cabeça. Foi o segundo gol seguido do novo jogador são-paulino. A partir daí, a partida estava praticamente perdida para o Timão, que até teve duas boas chances, mas não marcou. Yuri Alberto acertou a trave em chute de fora da área, e Wesley perdeu gol na pequena área em grande defesa de Rafael. Aos 45, após cobrança de falta na área, o jovem Arthur Souza pegou sobra e acertou lindo chute no ângulo para diminuir para o Timão. A equipe de Mano Menezes até tentou ensaiar pressão, mas o São Paulo foi maduro para segurar a vantagem.

Sequência

Corinthians e São Paulo voltam a campo no fim de semana, ambos no domingo, porém por competições diferentes. O Timão encara o Novorizontino pelo Paulistão, enquanto o Tricolor decide a Supercopa do Brasil com o Palmeiras.

CORINTHIANS 1 X 2 SÃO PAULO

Campeonato Paulista 2024 – Quarta rodada

Data: 30/01/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 43.481 torcedores

Renda: R$ 2.488.558,50

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele (Arthur Souza, 37’/2ºT), Fausto Vera (Raul Gustavo, intervalo), Maycon e Rojas (Wesley, 12’/2ºT); Romero (Kayke, 30’/2ºT) e Yuri Alberto (Ryan, 37’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (João Moreira, intervalo), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson (Luiz Gustavo, intervalo); Wellington Rato (Nikão, 29’/2ºT), Lucas Moura (Galoppo, intervalo), Luciano (Ferreirinha, 21’/2ºT) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Gols: Calleri, 19’/1ºT (0-1); Luiz Gustavo, 5’/2ºT (0-2); Arthur Souza, 45’/2ºT (1-2)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartão Amarelo: Romero e Raul Gustavo (COR); Alisson, Calleri e Welington (SAO)

Cartão Vermelho: Caetano (COR)

