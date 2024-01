Fluminense fica perto de acertar com Marquinhos, do Arsenal

Marquinhos não vem sendo aproveitado pelo Arsenal - (crédito: Foto: Urs Bucher/AFP) Jogada10 Jogada10

O Fluminense se aproximou, neste começo de semana, de fechar a contratação do atacante Marquinhos, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. O jogador de 20 anos poderá chegar por empréstimo ao Tricolor e reforçar a equipe ainda a tempo do Campeonato Carioca. Revelado pelo São Paulo, ele chegou à Inglaterra em 2022, mas teve poucas oportunidades. Dessa forma, o Flu vê a chance de repatriá-lo e incrementar ainda mais seu setor de ataque.

A intenção do Fluminense é aproveitar o pouco uso de Marquinhos, atualmente no sub-21 do Arsenal. O clube ofereceu um empréstimo até o fim do ano, mas não descarta uma opção de compra ao fim do período. Pelo clube do Emirates, o atacante tem contrato até junho de 2027.

Marquinhos chegou a passar pelo Nantes, da França, no segundo semestre de 2023, emprestado pelo clube londrino, mas atuou apenas sete vezes. Posteriormente, voltou ao Arsenal para defender a equipe sub-21. No elenco principal, ele soma apenas seis partidas, com um gol marcado e uma assistência. Na carreira, também passou pelo Norwich, da própria Inglaterra, em outro empréstimo, realizado no começo do ano passado.

O Tricolor, apenas neste início de ano, já contratou Douglas Costa e Lucumí para o ataque. O clube pretende oficializar o acordo com Marquinhos o mais breve possível, afim de escrevê-lo já a tempo para o Estadual. Revelado no São Paulo, ele atuou 42 vezes, marcando quatro gols. Nascido Marcos Vinícius Oliveira Alencar, na capital paulista, em 7 de abril de 2003, Marquinhos representou a Seleção Brasileira nas categorias sub-17, sub-20 e sub-23. Aliás, ele conquistou os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no ano passado.

