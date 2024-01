Botafogo cansa no segundo tempo e cede empate à Portuguesa-RJ

Sem novidade. Eduardo esteve apático mais uma vez - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

Dois tempos completamente distintos no Nilton Santos e tudo igual no marcador. Nesta terça-feira (30), o sonolento Botafogo só empatou com a Portuguesa-RJ por 1 a 1, no Engenho de Dentro, pela quinta rodada desta edição do Campeonato Carioca.

O Botafogo fica, então, na segunda colocação, com dez pontos, ameaçado de perder posições. Já a Lusinha está em quinto lugar, com oito, sonhando com o G4,

Público volta a gritar Tiquinho

Domínio amplo e irrestrito do Botafogo na primeira etapa, mesmo quando o time cadenciava o ritmo para fazer a bola girar. As chances claras apareceram com Jeffinho. Perdeu duas. Levou azar, é verdade. Na sequência, porém, Tiquinho, bem posicionado, abriu o placar e fez a torcida gritar seu nome no Colosso do Subúrbio, algo que não acontecia desde outubro do ano passado. A Lusa, por sua vez, não fez absolutamente nada relevante no campo ofensivo.

Botafogo morre em campo

O segundo tempo foi completamente diferente. Afinal, o Botafogo cansou, e as alterações não conseguiram mudar o panorama físico da equipe. Assim, a Portuguesa passou a tocar a bola até achar o gol. Rosa entrou sozinho no meio da defesa alvinegra e empatou o confronto. Na sequência, o time da casa não repetiu o mesmo repertório do primeiro tempo e, portanto, viu dois pontos importantes escaparem. Mais uma vez, aliás, com os titulares. Ou seja, sinal de alerta para a Copa Libertadores.

BOTAFOGO 1×1 PORTUGUESA-RJ

5ª rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 30/1/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Tiquinho, 20’/1ºT (1-0); Rosa, 10’/2ºT (1-1)

BOTAFOGO: Gatito, Halter, Barboza e Barbosa; Sá (Júnior Santos, 19’/2ºT), Freitas, Tchê Tchê, Eduardo (Newton, 30’/2ºT) e Marçal (Hugo, 13’/1ºT); Jeffinho (Savarino, 19’/2ºT) e Tiquinho (Nascimento, 29’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes

PORTUGUESA-RJ: Dida, Ronaldo, Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo (Michel, 48’/2ºT), Rosa (Garcia, 31’/2ºT) e Romarinho (Elicley, Intervalo); Bonilha (Copetti, 21’/2ºT) e Patrick (Breno, 21’/2ºT). Técnico: João Carlos Ângelo

Árbitro: Bruno Mota Correia

Auxiliares: Luiz Cláudio Regazone e Thayse Marques Fonseca

Cartão Amarelo: Tiquinho, Jeffinho, Tchê Tchê, Halter (BOT); Ronaldo, Filemon, Rosa, João Paulo, Michel (POR)

Cartão Vermelho:

