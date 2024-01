Água Santa x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe vai desfalcado contra um sempre perigoso Água Santa - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (31), Água Santa e Santos se enfrentam, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida irá acontecer em São Bernardo do Campo, no Estádio Primeiro de Maio, às 21h35. O Peixe é líder do Grupo A, com seis pontos, mas vem de derrota no clássico para o Palmeiras. Por outro lado, o Água Santa soma quatro pontos e é terceiro no Grupo B, tendo jogado apenas contra equipes fora do ‘quarteto de ferro’.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record TV (aberta) e do Paulistão Play (streaming), a partir das 21 h.

Como chega o Água Santa

O Água Santa bateu o Bragantino, perdeu para o Botafogo-SP e vem de um empate em 0 a 0 com o Santo André. Embora não tenha baixas ou novidades consideráveis, o time de Diadema irá proporcionar um reencontro que deixou pouca saudade no torcedor do Peixe. Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga estavam no elenco rebaixado para a Série B do Brasileiro do ano passado, com a equipe praiana. Mas, agora, eles estão do outro lado e terão a missão de complicar o caminho do Alvinegro neste confronto, que acontece em campo neutro.

Como chega o Santos

Já o Santos, que venceu Botafogo-SP e Ponte Preta chega para enfrentar mais uma equipe média, depois de perder para o Palmeiras por 2 a 1. Além do resultado negativo, o Peixe também teve que conviver com o desfalque do meia Giuliano. Ele se machucou logo no começo do clássico e é baixa certa para o confronto desta quarta. Em seu lugar, começa jogando o venezuelano Otero. João Schmidt e Pituca, mesmo com longa sequência de jogos, devem começar jogando, mas Jorge, ainda sem a melhor forma física, está fora. O atacante Morelos pode, enfim, voltar ao banco, já em condições aceitáveis.

ÁGUA SANTA x SANTOS

Terceira rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 31/1/2024 às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Árbitro: Edina Alves Batista

Auxiliares: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Walber, Joilson e Rhuan; Cristiano, Igor Henrique, Luan Dias e Bruno Xavier; Keké e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti.

SANTOS: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Furch. Técnico: Fábio Carille.

