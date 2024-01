Carpini celebra fim do tabu e diz que São Paulo chega bem para Supercopa

Thiago Carpini ainda está invicto no comando do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc) Jogada10 Jogada10

O técnico Thiago Carpini comemorou a vitória do São Paulo sobre o Corinthians, que quebrou um jejum de quase dez anos. Afinal, desde a inauguração da Neo Química Arena, o Tricolor jamais tinha vencido o Timão em Itaquera. Até esta terça-feira. Após a partida, o comandante são-paulino elogiou a atuação de sua equipe.

“Eu poderia vir aqui agora e dizer que tudo isso é o nosso trabalho, a melhora individual. Claro que trabalhamos por essas melhoras, mas o que eu crio é o comportamento coletivo para que tenhamos esse volume de chances. Essa efetividade até então mostrada nas primeiras rodadas é da capacidade individual dos atletas. Temos de criar situações e o momento de fazer o gol não é fácil. É mérito individual deles. Isso me deixa feliz e otimista. É uma estrada longa a ser percorrida para termos efetividade e regularidade”, disse Carpini.

Foco na Supercopa do Brasil

No domingo, o São Paulo encara o Palmeiras no Mineirão, pela Supercopa do Brasil. E segundo Thiago Carpini, o Tricolor chega com moral para o clássico.

"As três primeiras rodadas foram importantes para a gente chegar aqui bem nesse jogo. E as quatro primeiras rodadas, uma quebra de tabu, tem um aspecto muito positivo (para a final). Claro que quando começa o jogo não influencia em nada, mas chegar num momento bom, em que o São Paulo navega aí mais tranquilamente no início da competição, sem dúvida é muito positivo. Preferia que fosse sempre assim. Mas que não seja demais. A calmaria não pode nos atrapalhar. É importante, sim, um jogo ser atrelado ao outro. É uma construção de ideias, uma continuidade, não tem como dizer que nosso momento para a decisão não é positivo. Assim como é o do adversário também, que vem vencendo tudo há tanto tempo", afirmou.