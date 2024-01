Com Tite, Gabigol ganha primeira chance como titular no Flamengo

Tite treina com Gabigol de titular - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CR Flamengo) Jogada10 Jogada10

Depois da chegada de Tite, Gabriel Barbosa se tornou reserva do Flamengo e vem tendo poucas oportunidades em campo. No entanto, surgiu uma chance do atacante mostrar serviço e tentar reconquistar seu espaço. O atacante treinou entre os titulares nesta semana e deve iniciar em campo pela primeira vez sob comando do técnico.

Momento de Gabigol no Flamengo

Tite já comandou 15 jogos pelo Flamengo e nunca escalou Gabriel como titular. O atacante, dessa forma, vem tendo pouca minutagem em campo. O camisa 10 é o maior artilheiro do clube no século, mas não vive um bom momento. O jogador não marca um gol desde agosto de 2023 e não vem conseguindo ser efetivo nos jogos. O atleta espera ter mais sequência em 2024.

“Troquei ideia com ele (Tite), há respeito em ambos, e vida que segue. Acho que agora ele tem um estilo de jogo, levou o Pedro para a Copa, acho que naturalmente o Pedro é a preferência dele. É um estilo mais propício ao Pedro. O que eu tenho que fazer? Trabalhar, mostra que posso ser útil e ter mais tempo de jogo. No final de temporada tive pouco, sempre entrei 15, 10 minutos. Professor, me coloca aí (risos)”, disse Gabriel ao podcast “Podpah” em dezembro de 2023.

Apesar do mau momento, Gabriel Barbosa é um dos principais ídolos da história do Flamengo. O atacante está no clube desde 2019 e já conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

