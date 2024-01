CBF escala seis árbitras para jogo da Copa do Nordeste

CBF escala seis arbitras para Copa do Nordeste - (crédito: Foto: Leandro Lopes/CBF) Jogada10 Jogada10

A Copa do Mundo Feminina trouxe uma visibilidade positiva para as árbitras. A CBF, dessa forma, decidiu escalar seis mulheres para apitarem o jogo entre Fortaleza e América-RN. Aliás, os times se enfrentam no próximo sábado (03/02), às 16h, no Castelão, pela primeira fase da Copa do Nordeste.

Confira as árbitras do jogo:

Árbitra: Ruthyanna Camila

Assistentes: Brigida Ferreira e Karla Santana

Quarta Árbitra: Elizabete Esmeralda

Assessora: Simone Xavier

Analista de Campo: Aldeilma da Silva

Capacidade das árbitras

Durante uma audiência da arbitragem na última terça-feira (30/01), Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, revelou sua satisfação em poder contar com seis árbitras em um jogo importante do futebol brasileiro.

“É um sexteto que representará o quadro feminino com muita competência. A Ruthyanna esteve conosco na primeira sessão de trabalhos da homologação VAR e se destacou. Ano passado, ela já havia se destacado durante o ano todo, então nada mais justo do que darmos o retorno que ela merece. A gente espera realmente que seja a primeira escala de muitas que ela tenha, não só na Copa do Nordeste, como que ela e as suas companheiras tenham uma ótima temporada e possam se destacar no trabalho da arbitragem”, disse Seneme.

Desenvolvimento da arbitragem feminina

Em seguida, Regildênia Moura, responsável pelo desenvolvimento da arbitragem feminina, também comentou sobre a participação da arbitragem feminina na Copa do Nordeste.

“É uma conquista muito grande para a arbitragem do Nordeste, para a arbitragem feminina do estado. Elas demonstraram no campo de jogo a capacidade de dirigir um jogo da Copa do Nordeste. Essa escala foi pensada pela Comissão de Arbitragem em cima do desempenho e qualidade que elas apresentaram no campo de jogo. Isso mostra para as outras meninas que se elas se dedicarem, se elas se atualizarem à arbitragem moderna que o futebol exige hoje, que qualquer uma pode ter as suas chances”, disse Regildênia Moura.

Aliás, Ruthyanna Camila participa do quadro da CBF desde 2016 e já apitou jogos importantes do futebol paraibano. As assistentes Brigida Ferreira e Karla Santana, por outro lado, são experientes e acostumadas a participar de rodadas do Brasileirão.

