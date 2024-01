Jornal inglês coloca Yuri Alberto na mira do Wolverhampton

Yuri Alberto não marca há dez partidas - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Corinthians) Jogada10 Jogada10

O nome de Yuri Alberto voltou a ganhar relevância na Inglaterra. De acordo com o jornal “The Telegraph”, o Wolverhampton estaria interessado no centroavante do Corinthians. O clube inglês gostaria de um empréstimo até o fim da temporada europeia, em julho.

De acordo com os staffs de Yuri Alberto, nenhuma proposta oficial nesse modelo de negócio chegou até o momento. Clubes ingleses já fizeram várias sondagens pelo centroavante, que constantemente fica no radar da Europa. Em contrapartida, o Corinthians não se posicionou e desconhece qualquer oferta pelo jogador.

Contudo, caso o Wolverhampton queira realmente contratar Yuri Alberto, precisará acelerar a negociação. Isso porque a janela de transferência da Inglaterra fecha nesta quinta-feira (01). Assim, as conversas terão que ser rápidas, caso queira que se concretize.

Momento de Yuri Alberto no Corinthians

Com 22 anos, o atleta vive uma fase complicada no Timão. O jogador é alvo de críticas dos torcedores e recentemente protagonizou uma polêmica com o técnico Mano Menezes. Ele foi chamado de burro pelo treinador durante um duelo contra o São Bernardo, pelo Paulistão. Além disso, ele não balança a rede há dez jogos.

Muito por conta da má fase do centroavante, o Corinthians decidiu ir ao mercado e está encaminhado com Pedro Raul. O jogador que estava no Toluca do México, já está no Brasil para exames médicos e assinar contrato com o Alvinegro.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians em julho de 2022 por empréstimo do Zenit, da Rússia. Desde então, foram 26 gols marcados em 95 jogos. No começo do ano, o Timão não pretendia negociar o jogador, mas agora deve avaliar uma proposta.

