Elenco do Manchester United não tolera Rashford

Segundo o tabloide britânico “The Sun”, o elenco do Manchester United não está nada satisfeito com as últimas estripulias do atacante Rashford. Afinal, na semana passada, o jogador alegou que estava doente, faltou um treino, perdeu um jogo e foi farrear em Belfest, capital da Irlanda do Norte.

O United tenta tratar o assunto de forma interna e já conversou com o jogador sobre sua traquinagem. No entanto, os jogadores entendem que o atacante inglês tem um comportamento egoísta e estão fartos de suas atitudes extracampo.

A situação de Rashford, isolado no plantel, só piorou quando uma garçonete detalhou as sua peripécias pela noite norte-irlandesa.

Pogba, Lingard ou Sancho, um trio que estava próximo a Rashford, tem evitado andar ao lado do atacante inglês. Outros companheiros também mantêm uma certa distância.

O atacante tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2028. Nesta temporada, disputou 26 jogos. Marcou quatro gols e deu seis assistências.

