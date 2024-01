Irmã de Neymar compra terreno para fazer resort

Rafaella Santos quer um resort para família e amigos - (crédito: Foto: Instagram) Jogada10 Jogada10

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, comprou cinco hectares na Vila dos Atins, parte dos Lençóis Maranhenses. A ideia da influenciadora, aliás, é fazer um resort privado para seus familiares e lá promover eventos com convidados especiais.

No entanto, Rafaella já tem um problema pela frente. Afinal, Atins está em uma área de preservação ambiental. Portanto, a legislação ambiental vai julgar se a irmã do craque pode construir seu resort.

A obra, aliás, é semelhante a qual Neymar recebeu uma multa milionária. Em julho de 2023, o jogador teve um prejuízo de R$ 16 milhões por obras de um lago artificial em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O camisa 10 desmatou, quebrou rochas e desviou um rio.

Neymar segue no Brasil tratando lesão no joelho esquerdo. Ele machucou no jogo contra o Uruguai, em partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, em outubro do ano passado, em Montevidéu.

