André e Arias vivem dia decisivo no Fluminense; entenda

A janela de transferências europeias se encerra nesta quinta-feira (01/02). Portanto, André e John Arias vivem um momento decisivo no Fluminense e podem se despedir das Laranjeiras na próximas horas. Afinal, ambos vêm atraindo olhares do exterior nos últimos meses.

Independentemente do interesse de clubes europeus, André e Arias ainda fazem parte dos planos do Fluminense. Portanto, se nenhuma proposta aparecer pelos jogadores tricolores nesta quarta-feira (31/01), ambos devem permanecer nas Laranjeiras até julho de 2024.

Futuro de André e Arias no Fluminense

Apesar da identificação e idolatria, os dirigentes tricolores não descartam uma venda imediata de André e Arias nesta janela de transferências. Afinal, Mário Bittencourt, presidente do clube, concedeu uma entrevista para imprensa na última terça-feira (30/01) e deixou o futuro dos jogadores tricolores em aberto.

“Tivemos uma proposta pelo André de 30 milhões de euros e dissemos “não” porque tínhamos determinado, em comum acordo, que não iríamos vender antes da Libertadores. De lá para cá, tivemos uma segunda proposta, de um clube inglês, num valor bem abaixo dos 30, que recusamos, por entender que era abaixo do que esperamos pelo jogador. A situação não nos preocupa porque a relação com o André e com o Carlos Leite é muito correta. Afinal, ambos entenderam que ele tem que ir para um lugar que ele quer ir”, disse Mário Bittencourt.

“Sobre Arias: saiu em algum lugar que ele recebeu uma proposta da Rússia. É verdade. Ele não quis ir. E nós também não entendemos que o valor era legal. Se ele dissesse que queria ir, iríamos tentar convencê-lo de ficar. Não tivemos nenhuma sondagem também. Pode ser que quando eu chegar na minha sala, abra um e-mail e veja ali uma proposta, mas até hoje foi só isso. A gente não sabe. Pode chegar algo que não consigamos cobrir em hipótese alguma. Nós pedimos para Nino ficar e falamos com André. O André recusou o Liverpool para ganhar a Libertadores. Nós precisamos reverenciar isso”, completou Mário Bittencourt.

André e Arias marcaram história depois do título inédito da Libertadores e já são considerados ídolos do Fluminense. O volante é revelado pelas categorias de base do clube. O colombiano, por outro lado, chegou nas Laranjeiras em agosto de 2021.

