Era SAF: Vasco supera lucro com vendas a despesa com reforços

A instauração da SAF no Vasco e a venda da mesma trouxe esperança de dias melhores para a torcida. Principalmente pela reestruturação do clube e retorno ao protagonismo. Neste sentido, a nova administração de um ano e cinco meses da 777 Partners, já deixa indícios positivo, pois após virar Sociedade Anônima do Futebol, o Cruz-Maltino mais arrecadou com vendas do que teve despesas com contratações.

Depois de concretizar as vendas do atacante Gabriel Pec e do meio-campista Marlon Gomes, o Gigante da Colina terá uma adição de R$ 113 milhões. O primeiro defenderá o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, pois o Vasco aceitou uma oferta de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação atual).

Enquanto isso, o segundo defenderá o Shakthar Donetsk, da Ucrânia, já que o clube carioca deu aval para a proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões na cotação atual) fixos. Vale ressaltar que nos contratos há metas previstas que podem alavancar essas quantias. Com essas duas saídas, desde que se tornou SAF, o Cruz-Maltino atingiu os R$ 220 milhões em venda.

Vendas do Vasco na era SAF

– Andrey Santos – Chelsea da Inglaterra – 12,5 milhões de euros (R$ 68,4 milhões) *

– Pedro Raul – Toluca do México – 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões)

– Eguinaldo – Shakhtar Donetsk, da Ucrânia – 3,6 milhões de euros (R$ 18,8 milhões) *

– Carlos Palacios – Colo-Colo, do Chile – 500 mil dólares (R$ 2,4 milhões)

– Juan Batata – PFC Oleksandria, da Ucrânia – valor não divulgado

– Marlon Gomes – Shakhtar Donetsk, da Ucrânia – 12 milhões de euros (R$ 64 milhões)

– Gabriel Pec – LA Galaxy, dos Estados Unidos – 10 milhões de dólares (R$ 49 milhões)

Total -> R$ 229,5 milhões

* Nestes casos, o Cruz-Maltino não era dono de 100% dos direitos econômicos e teve que encaminhar parte da quantia para outro destino. Aliás, importante ressaltar também que o Gigante da Colina destina 20% da sua receita recorrente líquida mensal para o pagamento das dívidas no Regime Centralizado de Dívidas (RCE).

Gastos do Cruz-Maltino com contratações

Já com relação a contratações em definitivo, sob a gestão da 777 Partners, o Vasco já desembolsou pouco mais de R$ 180 milhões em 14 reforços.

Carlos Palacios – 1 milhão de dólares (R$ 4,7 milhões)

Pedro Raul – 2 milhões de dólares (R$ 10,4 milhões)

Léo – 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões)

Lucas Piton – 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões)

Pumita – Cerca de R$ 10 milhões

Jair – 2,5 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões)

Orellano – 3 milhões de dólares (R$ 15,8 milhões)

Léo Jardim – 2,5 milhões de dólares (R$ 13,9 milhões)

Manuel Capasso – 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões)

Mateus Carvalho – R$ 2 milhões

Paulinho – 1,2 milhão de euros (R$ 6,5 milhões)

Pablo Vegetti – 1,1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões)

João Victor – 6 milhões de euros (R$ 32 milhões)

Adson – 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões)

Total -> R$ 180,8 milhões

A propósito, este balanço não leva em consideração quantias que o clube investiu para fechar com jogadores por empréstimo. Além disso, não entram na lista os volantes Juan Sforza e Pablo Galdames. Afinal, o Cruz-Maltino ainda não oficializou as suas chegadas.

O primeiro deve ser adquirido por cinco milhões de dólares (o equivalente a R$ 24,7 milhões). Enquanto o segundo 200 mil euros (próximo a R$ 1,3 milhão).

