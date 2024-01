Douglas Costa aparece no BID e já pode estrear pelo Fluminense

Douglas Costa é o novo reforço do Fluminense para a temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Um dos reforços do Fluminense na temporada, o atacante Douglas Costa foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID). Nesse sentido, o jogador já está regularizado para fazer sua estreia com a camisa tricolor. Por outro lado, o jogador depende das escolhas da comissão técnica para estar em campo.

O clube de Laranjeiras entra em campo na próxima quinta-feira (1) contra o Bangu, às 21h30 (de Brasília), novamente no Luso-Brasileiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

O atacante já atuou com seis jogadores diferentes do atual elenco tricolor, seja por outras equipes ou pela seleção. Entre eles, Paulo Henrique Ganso, Marcelo, Renato Augusto, Diogo Barbosa, Thiago Santos e Calegari já dividiram o campo com o o novo reforço.

Um dos fatores que pesou a favor do Tricolor foi a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025. Diante disso, o atacante ficou seduzido por atuar pela competição. Nesta temporada, o time busca os títulos da Recopa Sul-Americana e da Copa Libertadores.