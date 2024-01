Marselha não esquece Payet: francês é capa de revista esportiva

Reportagem da revista francesa 1899 L'Hebdo, de Marselha, traz Payet coomo personagem - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Dimitri Payet trocou Marselha pelo Rio de Janeiro, saiu do Olympique e acertou com o Vasco em agosto de 2023. Ele deixou a cidade portuária no Sul da França e desembarcou no litoral carioca. No entanto, a cidade da costa do Mediterrâneo não o deixou. E ainda mandou gente atrás dele para registrar os passos do jogador, que virou manchete num semanário esportivo.

O diário La Provance criou em papel jornal a revista esportiva 1899 L’Hebdo. Assim, logo no primeiro número, Payet estampa a manchete do semanário. “De Olympique ao Rio. Payet vai à folia. Nos passos do atleta no Brasil”, registra a publicação com foto do francês, em policromia, com a camisa do Vasco. No título interno, diz a revista: “Dimitri Payet, o carioca”.

A primeira edição da 1899 L’Hebdo, com 20 páginas e publicada em 13 de janeiro deste ano, dedicou, além da capa, mais quatro páginas – em formato standard – ao francês. O semanário, dessa forma, enviou ao Rio de Janeiro os jornalistas Ludovic Ferro (texto) e Nicolas Vallauri (fotos). Eles, assim, acompanharam o dia a dia de Dimitri Payet, que tem se firmado como ídolo do Vasco.

PC Caju analisa Payet

Aos jornalistas, Payet contou que, no Rio de Janeiro, tem recebido muitos convites para ir a festas de aniversário e casamento. Ele, porém, tem levado uma vida discreta e longe dos holofotes. Exposição mesmo só nos gramados de futebol quando o Vasco entra em campo.

Em entrevista ao semanário, Paulo Cezar Caju, que defendeu o Olympique de Marselha entre 1974 e 1975 e o Vasco entre 1979 e 1980, ressaltou que Payet poderá ser um grande ídolo do clube carioca. “Ele (Payet) tem inteligência, talento e garra. E já mostrou isso no Olympique”, afirmou o ex-jogador brasileiro, campeão da Copa do Mundo no México em 1970.

Continua Paulo Cezar Caju sobre Dimitri Payet. O ex-jogador, craque que foi, ousou dizer que o francês do Vasco tem a classe de outros dois ex-jogadores, ex-craques e ídolos do futebol brasileiro. Caju, porém, também diz que já se decepcionou com atuações do jogador.

“No Olympique, algumas vezes, fiquei frustrado com Payet pelo desempenho. Mas é de classe, como Gerson e Rivelino. É um jogador muito bom. O Vasco tem de contratar, para esta temporada, jogadores que tenham Payet como referência”.

Jogadores brasileiros

A revista traz ainda curiosidades sobre o futebol brasileiro. Na seção entretenimento, o jogo de palavras escondidas (vertical, diagonal e horizontal) pede que o leitor descubra jogadores brasileiros que passaram pelo Olympique. Não foram poucos. São eles: Anderson, Andrade, Brandão, Fernandão, Ferreira, Hilton, Jairzinho, Luiz Gustavo, Mozer e Paulo Cezar Caju.

