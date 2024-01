Vitor Roque sai do banco e garante vitória do Barcelona sobre Osasuna

Jogadores de Barcelona e Osasuna em disputa de bola no Campeonato Espanhol - Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Lluis Gene/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Barcelona, enfim, voltou a vencer na temporada. Com brilho do atacante Vitor Roque, o Barça venceu o Osasuna por 1 a 0, nesta quarta-feira (31), em partida atrasada pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro saiu do banco de reservas na segunda etapa e converteu, de cabeça, a primeira oportunidade que teve para abrir o placar no Estádio Olímpico Lluís Companys. Além disso, o jovem, que marcou seu primeiro gol pelo clube, sofreu a falta que acabou na expulsão do zagueiro Unai Garcia, que facilitou o triunfo dos culés.

Até esta noite de destaque, Vitor Roque havia disputado cinco partidas com a camisa do Barça, todas após sair do banco de reservas. No entanto, o brasileiro teve poucas oportunidades com o técnico Xavi, o que chegou a irritar parte da torcida catalã, principalmente em jogos onde o Barcelona precisava buscar a vitória durante a partida.

Dessa maneira, o Barcelona se recuperou da derrota para o Villarreal na rodada passada, na qual ficou marcada pelo anúncio da saída de Xavi, que deixará o cargo ao fim da temporada 2023/24. Assim, o Barça chegou aos 47 pontos e segue na terceira posição do Campeonato Espanhol. Agora, a vantagem do líder Girona é de oito pontos.

Por outro lado, o Osasuna segue como 12º colocado, com 26 pontos, e viu a sequência de três partidas de invencibilidade chegar ao fim. Sem muitas pretensões em LaLiga, a equipe está com 10 pontos a mais que o Cádiz, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Barcelona x Osasuna – Vitor Roque decisivo

O Barcelona, que perdeu Ferrán Torres lesionado logo aos quatro minutos, teve mais a bola e sofreu pouco perigo no primeiro tempo. As chances claras, porém, foram poucas: o time da casa acertou a meta de Aitor Fernández apenas uma vez.

Na segunda etapa, o Barcelona conseguiu ser mais perigoso em jogadas pelos lados do campo. Assim, a estrela de Vitor Roque brilhou e o brasileiro abriu o placar de cabeça, na primeira oportunidade que teve em campo após sair do banco de reservas. Além disso, o jovem atacante sofreu falta de Unai Garcia que culminou na expulsão do zagueiro. Dessa maneira, com um jogador a mais, o Barça controlou a partida e confirmou o triunfo por 1 a 0.

Jogos atrasados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Quarta-feira (31/1):

Barcelona 1×0 Osasuna

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 17h

Quinta-feira (1/2):

Getafe x Real Madrid – 17h

