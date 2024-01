Água Santa x Santos - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Nesta quarta-feira (31/1), às 21h35 (de Brasília), no 1º de Maio, em São Bernardo, o Santos enfrenta o Água Santa, pela quarta rodada do Paulistão. O Peixe lidera o Grupo A, com seis pontos. Vem de derrota para o Palmeiras e busca a reação. O Água Santa, terceira colocada com quatro pontos e vem de empate com o Santo André. Para acompanhar este jogo, confira a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h05 e terá a narração de Diego Mazur, que também narra a partida.