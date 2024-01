Bragantino x Palmeiras, AO VIVO, às 18h, com a Voz do Esporte

Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem um duelo de pesos-pesados nesta quarta-feira (31/1), pela quarta rodada do Paulistão-2024. O jogão será às 19h30 (de Brasília), no Nabizão, em Bragança Paulista. O Verdão vem de triunfo sobre o Santos e lidera o Grupo B. O Braga lidera o Grupo C (do Corinthians), com quatro pontos, e quer manter a dianteira, além de apagar o futebol mediano na rodada passada, quando empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto. A Voz do Esporte estará com cobertura especial para este duelo entre times da elite do Brasileirão. A transmissão começa bem antes, às 18h, com um esquenta muito especial. E, assim que a bola rolar, Aldo Luiz está nos comentários.