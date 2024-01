Venezuela x Brasil: onde assistir e escalações

Brasil encara a Venezuela nesta quinta - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (1), pela última rodada da fase de grupos do Torneio Pré-Olímpico. Já classificado para o quadrangular final, a equipe de Ramon Menezes encara a Venezuela, anfitriã da competição, às 20h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas.

Mas, se por um lado os brasileiros já estão confirmados na próxima fase, os venezuelanos precisam do resultado para conquistar a classificação. Afinal, precisa vencer o Brasil para ficar em segundo no Grupo A e, consequentemente, carimbar a vaga. No entanto, se perder ou empatar, quem avançará será o Equador.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida da Seleção Brasileira contra a Venezuela.

A escalação do Brasil para esse confronto é incerta, afinal, Ramon pode poupar alguns jogadores, como o volante Andrey Santos, que está pendurado. Quem está fora do confronto é o zagueiro Arthur Chaves, que cumpre suspensão por conta de dois cartões amarelos. Em seu lugar, a tendência é que Luan Patrick seja escalado.

Assim, o Brasil pode enfrentar a Venezuela com: Mycael; Khellven, Lucas Fasson, Luan Patrick e Rikelme; Andrey Santos (Ronald), Alexsander, Marlos Gomes e Mauricio; John Kennedy e Endrick.

Em contrapartida, a seleção da Venezuela, que vai com força máxima para a partida, deve manter a mesma formação que iniciou a vitória por 1 a 0 contra a Colômbia: Rodriguez; Rafael, Vivas, Ferro e Rivas; Faya, Ortega e Segovia; Martínez, Riasco e Bolívar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook