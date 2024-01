Na sua Arena (às 21h30), o Grêmio recebe o perigoso Juventude, na noite desta quarta-feira (31/1), pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Os times estão com seis pontos, mas o Juventude é o vice-líder e os gremistas estão em terceiro pelo saldo de gols (4 a 3). A liderança é do Internacional. Acompanhe este jogo entre times de elite do Brasileiro com a Voz do Esporte. A cobertura começa às 18h e terá o comando e a narração do premiado Cesar Tavares.