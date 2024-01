Flamengo-PE x Sport: veja onde assistir

Sport lidera o Campeonato Pernambucano - (crédito: Foto: Divulgação/Sport) Jogada10 Jogada10

O Sport encara o Flamengo de Arcoverde-PE nesta quinta-feira (1), pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida será no estádio Lacerdão, às 21h (de Brasília). Com 12 pontos na competição, o Leão da Ilha do Retiro é o líder. Em contrapartida, o Tigre, sem nenhuma vitória, é o lanterna.

Onde assistir

A partida entre Flamengo de Arcoverde e Sport terá a transmissão do Canal GOAT, no YouTube.

O Sport chega para esse confronto motivado com três vitórias consecutivas. A última foi contra o Afogados na segunda-feira por 2 a 0, com gols de Pedro Vilhena e Zé Roberto. O técnico Mariano Soso não deve fazer alterações na equipe para o jogo desta quinta.

Em contrapartida, no Flamengo de Arcoverde, o técnico Toninho Pesso terá mudanças. Afinal, na véspera da partida contra o Sport, o lateral-direito Léo Cotia, o meia Júlio César, e os atacantes Bruno Henrique e Lukinhas foram dispensados pelo clube.

Em contrapartida, houveram duas chegadas: do lateral-esquerdo Guilherme Alves, de 32 anos, e do volante Alisson, de 20 anos.

