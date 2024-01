Após imagens divulgadas, Marcos Braz segue com o apoio de Landim no Flamengo

Marcos Braz te total apoio do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - (crédito: - Alexandre Vidal / Flamengo) Jogada10 Jogada10

No dia seguinte a divulgação de novas imagens da briga entre Marcos Braz e o entregador Leandro Campos, o vice-presidente de futebol segue com prestígio internamente. O profissional segue com o apoio do presidente Rodolfo Landim. Além disso, não houve qualquer pedido para abertura de inquérito contra Braz junto ao Conselho de Administração. A informação é do portal ‘ge’.

Diante disso, a situação do dirigente não teve qualquer alteração em ambos os lados da política rubro-negra. Seus apoiadores, portanto, seguem fiéis ao trabalho demonstrado até aqui. Já a oposição crê que a saída de Braz deveria ter acontecido no ano passado, em setembro de 2023, época da confusão em um shopping do Rio de Janeiro.

Além disso, o clube carioca não irá se manifestar oficialmente sobre o caso. Internamente, Landim voltou a declarar total apoio a seu vice de futebol. Os dois, aliás, receberam das mãos do presidente da Câmara Municipal de Belém o título de cidadão honorífico da capital paraense. A condecoração aconteceu no início da tarde, antes do almoço.

Junto de Braz e Landim, estiveram presentes na companhia os vice-presidentes Rodrigo Dunshee de Abranches (geral e jurídico) e Gustavo Oliveira (comunicação e marketing). Outro nome da cúpula rubro-negra que participou do almoço foi o CEO, Reinaldo Belotti.

O advogado de Marcos Braz, Rafael Mattos, entrou com pedido na Justiça requerendo a divulgação dos áudios referentes à briga. O requisito acontece para que se tenha acesso à integralidade dos fatos e com o intuito de que as informações não fiquem fracionadas.

