Botafogo tenta empréstimo do zagueiro Pablo, do Flamengo

O Botafogo tenta a contratação de mais um jogador do Flamengo. Trata-se do zagueiro Pablo, que também interessa ao Corinthians. O Glorioso quer o empréstimo do defensor por uma temporada. A informação é do portal ‘ge’.

No momento, as conversas entre as duas diretorias seguem a todo vapor. Desde 2022, o jogador tenta se firmar no Rubro-Negro, porém jamais conseguiu se consolidar entre os titulares. Foram, até o momento, 47 jogos, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos em 2023.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e John Textor, dono da SAF alvinegra, possuem uma boa relação. Ambos conversaram no último sábado, ainda nos Estados Unidos, sobre o lateral Matheuzinho, que também interessa ao Corinthians. A ideia de permanecer no Rio de Janeiro agrada os familiares de Pablo e pode pesar na transação.

Apesar disso, o jogador teve uma boa passagem pelo Corinthians, em 2017, quando conquistou o Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, a briga entre os alvinegros pelo defensor promete esquentar ainda mais.

No início desta temporada, o zagueiro fez um tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP) para cuidar de uma tendinite no joelho direito. Com a recuperação, aliás, o atleta esteve em campo no empate dos reservas por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, no último sábado.