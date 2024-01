Botafogo acerta a contratação por empréstimo de Pablo, do Flamengo

Pablo perdeu espaço de vez no Flamengo e é disputado no mercado por Corinthians e Botafogo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza) Jogada10 Jogada10

O Botafogo acertou a contratação, por empréstimo, do zagueiro Pablo, que pertence ao Flamengo. O defensor perdeu espaço com o técnico Tite e encontrou no Alvinegro o melhor caminho para atuar com mais frequência na temporada de 2024. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Desde 2022, o jogador tenta se firmar no Rubro-Negro, porém jamais conseguiu se consolidar entre os titulares. Foram, até o momento, 47 jogos, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos em 2022.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e John Textor, dono da SAF alvinegra, possuem uma boa relação, algo que prevaleceu para a transferência do zagueiro. Ambos, inclusive, conversaram no último sábado, ainda nos Estados Unidos, sobre o lateral Matheuzinho, que interessa ao Corinthians.

Glorioso leva a melhor diante de paulistas

No momento, inclusive, ambos os clubes já trocaram os documentos para um empréstimo de graça e sem opção de compra. Antes disso, o Corinthians também estava interessado pelo atleta, mas o negócio não avançou. Outro clube que chegou a sondar a situação do defensor foi o Santos, a pedido do técnico Fábio Carille, entretanto não conseguiu levar a melhor na disputa.

No início desta temporada, o zagueiro fez um tratamento com plasma rico em plaquetas (PRP) para cuidar de uma tendinite no joelho direito. Com a recuperação, aliás, o atleta esteve em campo no empate dos reservas por 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, no último sábado.