Inter erra demais e perde invencibilidade no Gauchão: Guarany 2 a 1

O Internacional, com reservas, perdeu por 2 a 1 para o Guarany de Bagé, nesta quarta-feira (31), no Estádio Estrela D’Alva, em Bagé, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado não era derrotado pela equipe do interior desde 1967. O time do técnico Eduardo Coudet estava invicto até então e sofreu gols pela primeira vez em 2024.

Com o resultado, o Inter pode ser ultrapassado por Grêmio ou Juventude, que medem forças às 21h30 (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. O Guarany, por outro lado, deixou a lanterna e passa a ocupar a décima colocação, agora com quatro pontos.

O jogo

O Inter cometeu falhas de passe e pecou na criação. Assim, viu a equipe da casa mostrar disposição e abrir o placar logo aos dez minutos, quando Tony Júnior aproveitou erro de Gabriel Mercado. Foi o gol foi o primeiro sofrido pela defesa colorada em 2024. O time de Coudet tentou esboçar uma reação, mas levou o segundo gol em nova falha do zagueiro Gabriel Mercado. Michel não pedoou e ampliou. O Inter chegou a descontar na primeira etapa após pênalti convertido por Pedro Henrique. O próprio atacante caiu após se chocar com Micael.

Com a entrada de quatro titulares, o Inter retornou do intervalo disposto a virar o placar. Mas não conseguiu sequer ao empate. Alan Patrick teve duas chances, uma delas em cobrança de falta que levou perigo e outra em arremate de longa distância. Pedro Henrique também teve uma oportunidade, mas não aproveitou. Por fim, aos 37, Hyoran desperdiçou excelente chance após receber passe de Alan Patrick e chutar para fora.

GUARANY-RS 2X1 INTERNACIONAL

Campeonato Gaúcho – 4ª rodada

Data: 31/01/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Estrela D’Alva, em Bagé (RS)

Guarany-RS: Rodrigo Mamá; Lessa, Micael, Saulo e João Gabriel; Gustavo Nogy (Hugo, 13’/2ºT), David Cunha, Arez e Allan; Tony Júnior (Wilson Júnior, intervalo) e Michel (João Pedro, 13’/2ºT). Técnico: William Campos.

Internacional: Anthoni; Mallo (Renê, intervalo), Mercado, Robert Renan e De Pena (Wanderson, intervalo); Rômulo (Valencia, 30’/2ºT); Hyoran, Campanharo (Aránguiz), Gabriel Barros (Alan Patrick, intervalo); Pedro Henrique, Luiz Adriano.

Gols: Tony Júnior, 10’/1ºT (1-0); Michel, 22’/1ºT (2-0); Pedro Henrique, 32’/1ºT (2-1).

Árbitro: Rafael Klein

Auxiliares: André da Silva Bitencourt e Fagner Bueno Cortes

Cartão Amarelo: – (GUA); – (INT)

Cartão Vermelho: –

