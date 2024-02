No jogo com o Grêmio, goleiro do Juventude sai de campo imobilizado

Lucas Wingert é imobilizado e levado para o hospital após choque com o gremista André - (crédito: Foto: Reprodução/Premiere) Jogada10 Jogada10

m forte choque enre dois jogadores marcou o jogo entre Grêmio e Juventude, nesta quarta-feira (31/1), pela quarta rodada do Gauchão. Aos 13 minutos do segundo tempo, quando os gremistas venciam por 1 a 0 em sua Arena, o atacante do time da casa, André, e o goleiro do Juventude, Lucas Wingert, protagonizaram uma forte dividida.

André, que entrou no intervalo, acertou com a perna, sem querer, o rosto do goleiro. Na queda, o corpo de Lucas caiu em cima da outra perna do gremista. O resultado: André teve de sair com apenas 19 minutos em campo. Pior foi o goleiro. Lucas, com suspeita de fratura na face e no nariz. Recebeu imobilização e saiu de maca para um hospital. (NR: Até o fim da partida, não havia informações da gravidade da lesão do goleiro, mas ele saiu acenando. Não corre maiores riscos). O jogo retornou após dez minutos.

Soteldo também lesionado no Grêmio x Juventude

Porém, o Grêmio o jogo ainda teve um outro jogador que saiu com lesão. Afinal, Soteldo, aos 37 da etapa final ao tentar disputar uma bola na ponta direita, ele, que era o melhor em campo, sentiu uma fisgada. Saiu aos prantos, de maca. O grau de sua lesão ainda não foi divulgado. Mas Solteldo é desfaque para os dois próximos jogos dos gremistas.

