Flaco López ressalta disputa no ataque no Palmeiras: ‘Todos competentes’

Autor do gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista, Flaco López fez questão de agradecer ao técnico Abel Ferreira pela oportunidade. O argentino entrou na segunda etapa e selou o triunfo alviverde.

“Muito feliz por ajudar o time sempre. Jogo difícil, mas temos de estar sempre preparados para jogar, seja cinco ou 90 minutos. Feliz pela oportunidade que o Abel tem dado”, disse o centroavante.

Flaco, aliás, também tratou de destacar a competência de todos os homens de frente do Verdão na disputa pela titularidade para o jogo que vale a Supercopa do Brasil, no domingo (4), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo, no Mineirão.

“Todos aqui no Palmeiras estão preparados, temos grandes jogadores. Sei que todos estão buscando e fico feliz pela competência. Se isto for melhorar, fico feliz. Temos um grande time, com todos à altura e que podem ajudar ao Palmeiras”, encerrou.

O argentino soma dois gols em três partidas neste começo de temporada. Ao todo, precisou de apenas 91 minutos em campo para balançar as redes nestas ocasiões.

