Grêmio vence Juventude em jogo com sérias lesões

Fabio comemora o gol que definiu o 1 a 0 do Grêmio sobre o Juventude - (crédito: Foto Gremio - Reprodução de TV) Jogada10 Jogada10

Em jogo que teve um grande susto, com jogador saindo de campo na ambulância, 0 Grêmio é o novo líder do Campeonato Gaúcho. Afinal, bateu o Juventude por 1 a 0, gol de Fabio. Como o Inter perdeu para o então lanterna Guarany, os gremistas, com nove pontos, contra sete do Colorado estão na ponta O jogo começou sob medida para o Grêmio, que atacou muito nos primeiros 20 minutos, perdendo chances e fazendo o seu gol aos 16. Depois, bastante equilíbrio. Mas o resultado foi justo. Contudo, o jogo parou por dez minutos, por causa do choque entre o goleiro do Juventude Lucas e o atacante gremista André. E mais: no fim da partida, o atacante Soteldo sentiu uma fisgada e saiu de maca, aos prantos.

Esta foi a terceira vitória seguida do Grêmio. Com a derrota, o Juventude parou nos seis pontos, em terceiro lugar. Mas vale lembrar que nesta fase de classificação do Gauchão, das 12 equipes, oito avançam às quartas de final. Os dois últimos serão rebaixados.

Veja aqui a tabela de classificação do Gauchão

Grêmio larga na frente

Enquanto o Grêmio teve um desfalque de última hora, o zagueiro Kannemann, o Juventude também não tinha um jogador importante, o veterano Nenê. Em casa e com o apoio da torcida, o Grêmio foi para cima nos primeiros minutos. Pepê e Soteldo, este num lance incrível, perderam ótimas chances. O Juventude não conseguiu sair ao ataque e, aos 16, veio o gol. Um escanteio pela esquerda de Cristaldo encontrou o lateral Fabio bem colocado para fazer 1 a 0 de cabeça.

Porém, depois do gol, o Juventude passou a buscar mais o jogo. Curiosamente, o Grêmio começou a errar muito, passou a depender de algumas jogadas de Soteldo no ataque e levou sufoco. Na melhor chance do time de Caxias do Sul, Gilberto chutou raspando a trave. E o time visitante foi para o intervalo com maior posse (52%) e finalizações (9 na 6).

Choque leva goleiro ao hospital

No segundo tempo, mais uma vez Soteldo criou uma grande oportunidade nos primeiros minutos. Porém, o que marcou a etapa foi o forte choque entre o atacante gremista André e o goleiro do Juventude, Lucas Wingert, aos 12 minutos. André, em um cruzamento, acertou com a perna, sem querer, o rosto do goleiro. Na queda, o corpo de Lucas caiu em cima da outra perna do gremista. O resultado: André – que entrou no intervalo – teve de sair após poucos minutos em campo. Pior foi o goleiro. Lucas, com suspeita de fratura na face, foi imobilizado e saiu de maca para um hospital. (NR: Até o fim da partida, não havia informações da gravidade da lesão do goleiro, mas ele saiu lúcido e acenando. Não corre maiores riscos)

Lesão de Soteldo

O jogo recomeçou após dez minutos. O Grêmio teve as melhores chances, mas sempre falhando na hora do arremate. Conseguiu segurar o resultado até o fim. Porém, teve mais uma baixa de peso. Aos 37 minutos, Soteldo correu para disputar uma bola e sentiu a virilha. Saoiu de maca, aos prantos. Sem ele, o Grêmio nada mais fez no ataque.

GRÊMIO 1X0 JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – 4ª rodada

Data: 31/01/2024

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 23.267

Renda: R$ 991.622,00

GRÊMIO: Marchesín; Fabio, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan, 20’/2ºT); Galdino (André, Intervalo e, depois, Nathan Fernandes, 20’/2ºT), Soteldo (Besozzi, 37’/2ºT)e João Pedro Galvão (Gustavo Martins, 48’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

JUVENTUDE: Lucas Wingert (Mateus Claus, 20’/2ºT); João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Luís Oyama, 19’/2ºT), Jadson e Jean Carlos (Mandaca, 32’/2ºT); Erick Farias (Rildo, 32’/2ºT), Lucas Barbosa (Edson Carioca, 19’/2ºT) e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Gols: Fábio, 16’/1ºT (1-0)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi

Cartões amarelos: Cristaldo, Pepê, Geromel(GRE); João Lucas (JUV)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.