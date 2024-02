Carille admite jogo ruim apesar da vitória e valoriza início de trabalho no Santos

Santos venceu o Água Santa por 1 a 0 - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Água Santa nesta quarta-feira (31), Fábio Carille, é claro, comemorou o resultado. No entanto, o técnico admitiu que o Peixe ainda deixa a desejar na busca por um melhor desempenho.

“Muito feliz pelo resultado, apesar de não termos jogado bem. Sequência de quinta, domingo e quarta é difícil. Ainda não temos 25 dias de trabalho, só fizemos um jogo na Vila Belmiro, então é um início acima do esperado em termos de resultado”, iniciou o treinador.

Com o resultado desta quarta, o Santos soma três vitórias em quatro jogos na temporada. Antes do Água Santa, a equipe alvinegra derrotou Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. Por outro lado, perdeu o clássico para o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, no Allinaz Parque.

Líder do Grupo A do Paulistão, o Santos fará dois jogos seguidos em casa. Receberá, portanto, Guarani e Corinthians nos dias 4 e 7 de fevereiro, respectivamente, em jogos pelo Campeonato Paulista.

“Meu grupo é muito inteligente. Apesar de a resposta estar sendo boa, temos muito o que melhorar. Depois do jogo com o Corinthians, a parte física estará bem melhor. Teremos mais tempo. Contra o Guarani, acho que daremos uma resposta melhor, mas tecnicamente falando acho que vamos ter que esperar um pouco para melhorar”, acrescentou Carille.

“Vejo que o grupo está bem equilibrado, laterais com características diferentes, temos conversado com todos e feito exames diários com todos. Estamos dando confiança, muitas vezes o ‘time’ não está legal por uma questão do tempo entre os jogos”, encerrou.

