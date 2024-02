Flaco López cresce de rendimento e se credencia a ser titular da Supercopa

Flaco López cresce e mira ser titular do Palmeiras em 2024 - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/By Canon) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras venceu o RB Bragantino por 1 a 0 nesta quarta-feira (01), em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O herói da partida acabou sendo Flaco López, que entrou no segundo tempo e marcou nos minutos finais. O argentino, que terminou a última temporada com pouca moral, vem começando 2024 como a principal referência do ataque. Assim, ele se credencia para ser titular na Supercopa, domingo (04), contra o São Paulo, no Mineirão.

Bastaram 27 minutos em campo para Flaco López balançar as redes pelo Palmeiras. Aliás, é o segundo gol consecutivo do argentino, que também marcou na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na última rodada do Paulistão. O crescimento do atacante acontece justamente no momento em que o River Plate tenta tirar o jogador do Verdão.

No início deste ano, Abel disse que faltava ele ser um pouco mais argentino e até pediu à diretoria a contratação de mais um camisa 9. Mesmo assim, tem apostado na reviravolta do jogador de 23 anos. Tanto que vetou a saída dele para o River Plate.

Assim, Flaco, Abel e todos os torcedores do Palmeiras acreditam em um 2024 promissor do atacante. O sistema ofensivo tem deixado alguns adeptos preocupados para a sequência das competições. Isso porque Endrick vai deixar o clube em julho, rumo ao Real Madrid. Desta forma, o argentino tem cerca de cinco meses para se adaptar de vez ao Brasil e ser o homem gol que o Verdão sempre acreditou que era possível.

Flaco López titular na Supercopa?

Os dois gols nos últimos dois jogos devem dar a Flaco a oportunidade de começar o grande desafio do início de temporada como titular. No próximo domingo, às 16h, contra o São Paulo, no Mineirão, o argentino tem grandes chances de ser o camisa 9, ao lado de Rony.

