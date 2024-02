Botafogo anuncia Luiz Henrique: ‘Única notícia que importa’

Luiz Henrique deixou os rivais do Botafogo chupando dedo - (crédito: Foto: Cristina Quicler/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Agora é oficial! O Botafogo, enfim, anunciou, com pompa e circunstância, a contratação de Luiz Henrique, atacante de 23 anos que estava no Betis (ESP). A novela, portanto, tem, agora, os seus créditos finais.

“Única notícia que importa”, escreveu o Mais Tradicional em suas redes sociais, com um vídeo apresentado por Fernanda Maia, locutora oficial do Estádio Nilton Santos.

Luiz Henrique é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro: as cifras chegam a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões). No mercado, o Botafogo superou a concorrência de Flamengo, Fluminense, Corinthians e clubes do exterior, fato, claro, rechaçado pelo Glorioso em seu anúncio oficial.

O próximo passo é definir a data da chegada do atacante ao Rio de Janeiro. Enquanto o Botafogo tem o desejo de contar com Luiz Henrique ainda nesta semana, o atacante quer chegar ao seu novo clube apenas no dia 7 de fevereiro. O motivo é aniversário de um ano de sua filha, que será celebrado na Espanha.

