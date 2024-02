Tite explica rodízio no Flamengo: ‘Que possam estar preparados’

Flamengo vence o Sampaio Corrêa no Carioca - (crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF) Jogada10 Jogada10

Depois da vitória do Flamengo em cima do Sampaio Corrêa por 2 a 0 no Mangueirão, Tite comentou sobre as mexidas que implementou na escalação rubro-negra. Afinal, nomes como David Luiz, Wesley, Bruno Henrique e Gabigol não vinham iniciando em campo nos últimos jogos e atuaram como titulares em Belém.

“Tem 11 atletas que vão iniciar e vão ficar contentes comigo. Tem cinco que vão gostar por entrarem no jogo. Outros vão querer participar e vão ficar chateados. Mas todos eles têm condição técnica. Que possam estar preparados para outro jogo. É uma relação de confiança, que está baseada no trabalho. Isso ganha? Não sei, mas contribui”, afirmou Tite.

Desgaste do Flamengo

Em seguida, Tite comentou sobre os desgastes do elenco neste início de temporada. Afinal, os jogadores rubro-negros ficaram 12 dias consecutivos nos Estados Unidos e fizeram uma viagem longa de Orlando para Manaus.

“A gente está vindo de uma sequência de trabalho que acho que eles não querem mais ouvir minha voz, minhas cobranças (risos). Querem chegar em casa, ver família, amigos, filhos… Porque vai te desgastando. Hoje havia uma necessidade de jogar bem, vencer e retomar pontuação no Carioca”, revelou Tite.

Recepção da torcida

O Flamengo teve uma recepção calorosa da torcida em Manaus, especialmente dos mais jovens. Assim, Tite enfatizou que os jogadores rubro-negros têm uma responsabilidade muito grande, porque são inspiração e exemplo para garotada.

“Eu tenho dito aos atletas que eles têm uma responsabilidade muito grande porque são exemplos, não só para outros atletas mas para criançada toda. Talvez um cara mais cascudo, que já tem cabeça feita, não dê valor para isso. Mas eu, como educador, peço que deem exemplo para a garotada. Elas fazem do esporte uma ferramenta de educação”, afirmou Tite.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (04/02), diante do Vasco, às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra está na quinta colocação da competição, com oito pontos conquistados.

