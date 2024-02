Ferj afasta mais um árbitro após novo erro em outro jogo do Vasco no Carioca

Momento em que Cayo Tenório acerta Rossi, atacante do Vasco - (crédito: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Filme repetido! O Vasco sofreu pelo segundo jogo consecutivo com erros de arbitragem em compromisso no Carioca. Dessa vez, o Cruz-Maltino teve interferência de falhas do árbitro João Marcos Gonçalves ao ponto de interferir no resultado, que foi uma derrota por 2 a 0 para o Nova Iguaçu. Algumas horas depois da partida, a Ferj comunicou através de suas redes sociais o afastamento do profissional.

A entidade, aliás, justificou e destacou que as razões para tal decisão foram por ‘erros gritantes’ em situações disciplinares.

Por verificar falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem de Nova Iguaçu x Vasco, completamente em desacordo com as instruções do Departamento de Árbitros e fora do padrão de excelência estabelecido como regra pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o Departamento de Arbitragem (DEAF-RJ) decide pelo afastamento do juiz João Marcos Gonçalves Fernandes da relação de árbitros do Campeonato Carioca 2024.

Uma publicação compartilhada por FERJ (@fferjoficial)

Uma das principais falhas do juiz que interferiram na partida e no placar ocorreu logo no início do duelo. Na ocasião, o lateral-direito do Nova Iguaçu Cayo Tenório acertou as travas da chuteira na canela de Rossi, atacante do Vasco. O árbitro João Marcos Gonçalves não assinalou falta ou puniu o atleta com cartão.

Vale ressaltar que Cayo naquele momento já estava pendurado com cartão amarelo. Além disso, a jogada era passível para expulsão por cartão vermelho direto. Este foi o segundo jogo que o juiz João Marcos trabalhou nesta edição do Carioca.

Vasco sofre pela segunda vez com erros de arbitragem

A interferência da arbitragem foi clara no duelo com o Nova Iguaçu. Entretanto, a equipe não apresentou bom desempenho coletivo. Especialmente pela falta de criatividade e a péssima qualidade do gramado do estádio Parque do Sabiá, que também interferiu negativamente.

Os comandados de Ramón Díaz, aliás, passaram por situação semelhante no seu compromisso anterior, no empate por 2 a 2 com o Bangu. Na oportunidade, o Gigante da Colina foi prejudicado por erros de arbitragem do árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano.

A diretoria do Vasco e a comissão técnica reclamaram de expulsão de Jair logo aos quatro minutos de partida. Bem como da falta de critério do juiz em dois lances com jogadores do Alvirrubro, que deveriam receber também o cartão vermelho direto. Além do pênalti questionável marcado no último lance do jogo envolvendo Medel.

O Gigante da Colina pediu que Tarcizo não trabalhasse mais na equipe de arbitragem em seus jogos. Como também conseguiu uma reunião com os responsáveis da Ferj. Em seguida, o resultado foi também o afastamento do juiz e a utilização do árbitro de vídeo em partidas dos clubes grandes do Rio, a partir da sexta rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook