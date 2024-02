Irmã de Neymar deve ficar fora de desfile após doar R$ 600 mil para escola de samba

Rafaella foi muito criticada no último carnaval por causa de sua forma física - (crédito: Foto: Reprodução redes sociais) Jogada10 Jogada10

Irmã do craque Neymar, Rafaella Santos deve ficar fora dos desfiles das escolas de Samba do Rio de Janeiro e não vai passar pela Sapucaí em 2024. A ausência se explica por motivos pessoais. No entanto, isso não foi esclarecido.

A musa, que participou dos desfiles de 2022 e 2023, chegou a doar R$ 600 mil para a escola de samba Salgueiro. Todavia, não deve marcar presença na temporada.

Segundo o jornal Extra, a última vez que ela participou foi ainda em 2023. Ela subiu ao palco para sambar com as passistas e foi alvo de críticas. Em 2022, aliás, ela desfilou no chão e participou de ensaios técnicos. No entanto, no ano passado, ela quase ficou fora por causa de uma lipoaspiração na barriga um mês antes das festividades.

“Não achei justo ter um lugar de musa sem poder me dedicar como a escola merece. Eu morei fora muito tempo ano passado e não pude estar presente. Até falei que eles podiam me arrumar uma camisa em qualquer lugar só para eu torcer”, disse na época a irmã do Neymar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.