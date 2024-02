Por time ideal, Di María esquece CR7 e escala brasileiros

Di María admite que não tem futuro na Europa - (crédito: Foto: Divulgação/SL Benfica) Jogada10 Jogada10

Um dos grandes jogadores do mundo, o meia Di María, que atualmente defende o Benfica, escalou seu time ideal nas últimas horas. O detalhe, no entanto, é que ele deixou o astro português Cristiano Ronaldo fora da lista e colocou brasileiros.

Inicialmente, o argentino colocou o meia Neymar e o lateral Marcelo na lista. No entanto, a ausência mais sentida ficou por conta de Cristiano Ronaldo, que atuou com o jogador no Real Madrid. Aliás, ele disse que poderia facilmente escolher 22 atletas.

“É difícil, porque as amizades interferem. Tive a possibilidade de jogar com tantos e ter esse privilégio. É uma loucura ter que armar um time. Poderia fazer dois times de estrelas tranquilamente”, disse em entrevista ao canal argentino TyC Sports.

Afinal, o time de Di María ficou da seguinte maneira: Dibu Martínez; Sergio Ramos, Otamendi e Marcelo; Mascherano e Rui Costa; Di María, Messi, Neymar, Ibrahimovic e Mbappé.

Aliás, quando citou Marcelo, Di María ressaltou a “qualidade incrível” do jogador, que atualmente defende as cores do Fluminense.

Di María fala sobre o futuro

A carreira do meia caminha para o fim. No entanto, ele ainda admite que tem objetivos para finalizar em alto estilo. O jogador, contudo, garantiu que sabe que não tem mais tanto mercado na Europa.

“Eu sempre disse: quando voltar ao Central, quero fazer as coisas da melhor maneira, me sentindo bem com meu corpo. Voltar só para me aposentar seria um pensamento medíocre, de ‘ir por ir’. Não gosto disso. (…) A Libertadores é meu sonho e eu lutaria até a morte para poder alcançar esse título. Quando eu voltar ao clube, vou estar 100% focado nisso”, finalizou.

