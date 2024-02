Real Madrid fecha patrocínio, e camisa vale mais de R$ 1 bilhão

Real Madrid terá pela primeira vez dois patrocínios na camisa - (crédito: Foto: Divulgação Real Madrid) Jogada10 Jogada10

O Real Madrid fechou um acordo de patrocínio para a manga do uniforme. De acordo com o jornal “As”, a empresa norte-americana HP, do ramo de tecnologia, vai pagar 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 375 milhões) por ano ao clube espanhol. Assim, o valor da camisa merengue ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão. O anúncio oficial será feito nesta sexta-feira (2).

Com a confirmação da HP, o Real Madrid chega a 250 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão) por ano apenas com patrocínios em sua camisa. Os Merengues possuem também a Fly Emirates como patrocinador máster, além da Adidas como fornecedora de material esportivo.

A Fly Emirates desembolsa, por temporada, 70 milhões de euros (R$ 375 milhões). Assim como a Adidas, que paga 117 milhões de euros (R$ 630 milhões) por ano ao clube.

Segundo o “As”, os Merengues aceitaram o patrocínio da HP para continuar competitivo no mercado diante do forte poderio financeiro de outros clubes, principalmente da Inglaterra e, agora, da Arábia Saudita. Inicialmente, o clube só exibia a marca de apenas uma empresa na frente do uniforme. Assim, é a primeira vez na história que a camisa dos Blancos tem dois patrocinadores.

REAL MADRID JOGA NESTA QUINTA

Dentro de campo, as coisas vão indo bem para o Real Madrid. O clube está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, a um ponto do surpreendente líder Girona. Contudo, nesta quinta-feira, a equipe de Carlo Ancelotti visita o Getafe, às 17h (de Brasília), podendo recuperar a ponta da tabela.

