Com Terans e sem Gabriel Pires, Fluminense divulga relacionados

Confira os relacionados do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (01/02), os relacionados para partida diante do Bangu. A novidade da lista ficou por conta da presença de Terans, que está regularizado no BID e já pode realizar sua estreia pelo clube.

Relacionados do Fluminense

Além de Terans, Renato Augusto também está presente na lista de relacionados. Samuel Xavier, Gabriel Pires e Marlon, por outro lado, foram preservados por Fernando Diniz. Douglas Costa, reforço do clube para 2024, já está regularizado no BID, mas só deve estrear nas próximas semanas.

Fernando Diniz está de volta ao comando e pretende ir com força máxima em campo. O elenco principal ficou um mês de férias depois do Mundial de Clubes e só retornou aos trabalhos no dia 25 de janeiro. Assim, os jogadores tricolores só tiveram uma semana de pré-temporada em 2024.

Veja lista de Fernando Diniz

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Bangu, no Luso Brasileiro! pic.twitter.com/AKN87HmXa2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 1, 2024

LEIA MAIS: Fluminense x Bangu: onde assistir, escalações e arbitragem

Aliás, os times se enfrentam nesta quinta-feira (01/02), às 21h30, no Luso Brasileiro, pela quinta rodada da Taça Guanabara. A equipe tricolor, por sinal, está na primeira colocação do Campeonato Carioca, com dez pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.