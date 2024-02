Fluminense x Bangu, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Com a possibilidade de jogar com o time A pela primeira vez nesta temporada, o Fluminense enfrenta o Bangu, pela quinta rodada do Carioca, nesta quinta-feira (1/2). O jogo será no Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). Uma vitória manterá o Tricolor no primeiro lugar, mas isolado. Os banguenses têm um ponto e precisam pontuar para se afastar da zona de rebaixamento (cai apenas o último). A Voz do Esporte vai fazer a sua tradicional cobertura-raiz. Iniciará a transmissão a partir das 20h, com um esquenta que te deixará dentro do jogo. O vibrante Ennio Ricanelo está no comando e na narração.