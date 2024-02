Nome de Luiz Henrique já aparece no BID da CBF

Luiz Henrique se encontrou com Textor na Espanha - (crédito: Foto: Twitter @_JohnTextor_) Jogada10 Jogada10

Poucas horas depois de o Botafogo anunciar o atacante Luiz Henrique, o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com contrato até dezembro de 2028, ele está registrado na entidade máxima do futebol brasileiro e na Ferj (Federação Estadual do Rio de Janeiro).

O Betis, último clube da fera, enviou a documentação ao Botafogo, que finalizou todos os trâmites para anunciá-lo e inscrevê-lo no Estadual. No entanto, o clube e o jogador ainda discutem uma data para o atacante chegar no Rio de Janeiro e vestir, de fato, o manto alvinegro.

A intenção de Luiz Henrique é chegar no dia 7, na semana que vem, após o aniversário de um ano da filha, data que será celebrada na Espanha.

Luiz Henrique é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. As cifras chegam a 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões). No mercado, o Botafogo superou a concorrência de Flamengo, Fluminense, Corinthians e clubes do exterior.

