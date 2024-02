Arthur Elias convoca Seleção para a Copa Ouro Concacaf. Veja os nomes!

Arthur Elias convoca Seleção para a Copa Ouro Concacaf - (crédito: Foto: Reprodução / CBF TV) Jogada10 Jogada10

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta quinta-feira (1), as 23 jogadoras que irão representar a Seleção Brasileira na Copa Ouro Concacaf 2024, que será disputada nos Estados Unidos. A lista contou com algumas novidades, como a goleira Amanda, do Fluminense. Por outro lado, ausências importantes, como Marta e Cristiane.

A Canarinho faz a sua estreia na competição no dia 21, contra o vencedor de Haiti ou Porto Rico. Posteriormente, no dia 24, terá pela frente a Colômbia. Assim, o último compromisso do Brasil na primeira fase será contra o Panamá, no dia 27. Aliás, vale mencionar que todos os jogos desta etapa acontecerão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia.

Veja a convocação

GOLEIRAS Amanda (Fluminense), Letícia (Corinthians) e Luciana (Ferroviária) LATERAIS Bia Menezes (São Paulo) e Yasmim (Corinthians) ZAGUEIRAS Antônia (Levante-ESP), Lauren (KC Current-EUA), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Tarciane (Corinthians) e Thaís Ferreira (Tenerife-ESP) MEIAS Aline Milene (São Paulo), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Duda Sampaio (Corinthians), Julia Bianchi (Chicado Red Stars-EUA) e Vitória Yaya (Corinthians) ATACANTES Adriana (Orlando Pride-EUA), Aline Gomes (Ferroviária), Bia Zaneratto (KC Current-EUA), Debinha (KC Current-EUA), Duda Santos (Ferroviária), Gabi Nunes (Madrid CFF), Gabi Portilho (Corinthians) e Geyse (Manchester United-ING)

