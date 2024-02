Cano projeta nova temporada pelo Fluminense: ‘Continuar fazendo história’

Cano quer alcançar novamente a meta de 40 gols na terceira temporada consecutiva - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense mede forças com o Bangu, nesta quinta-feira (1) e terá em campo o retorno de seu elenco principal. Uma semana depois da reapresentação, os jogadores que disputaram o Mundial de Clubes foram relacionados pelo técnico Fernando Diniz e fazem sua estreia em 2024. Nesse sentido, o confronto acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Autor de 40 gols na última temporada, Germán Cano promete manter o desempenho em 2024. Em 2022, o argentino marcou 44 gols em 71 jogos, totalizando 0,61 de média. Já em 2023, aliás, a média foi ainda maior (0,65), com 40 gols em 61 partidas. Dessa forma, o atacante, depois de conquistar a América, vislumbra uma temporada com novas grandes conquistas.

“Começamos bem a pré-temporada, a ativar todo o processo e a assimilar tudo o que o Fernando nos pede no dia a dia para podermos chegar no ponto final e começar a jogar. Agora é continuar fazendo história aqui. Estou muito feliz de continuar no clube, com meus companheiros e quem está chegando agora, que nos fortalece. Vamos continuar trabalhando para conquistar grandes coisas”, declarou o camisa 14 ao site oficial do clube carioca, que completou:

“É um momento especial para mim, único, o melhor da minha carreira. Agora é continuar com os pés no chão, com muita humildade, trabalhando e buscando cada vez mais vitórias e taças”, acrescentou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.