Laporte faz golaço de trás do meio-campo na partida entre Al-Nassr e Inter Miami

Laporte marca golaço de trás do meio campo contra time de Messi - (crédito: Foto: Reprodução / Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

O zagueiro Laporte, do Al-Nassr, marcou um golaço de falta de trás do meio campo na partida contra o Inter Miami, na tarde desta quinta-feira (1). Com Lionel Messi em campo, foi o francês que chamou a atenção ao fazer essa pintura. O gol saiu aos 12 minutos.

Sem Cristiano Ronaldo, que ficou fora da partida por conta de uma lesão, Laporte fez o gol que Pelé não fez. Ao cobrar uma falta no campo de defesa de sua equipe, o defensor viu que o goleiro Drake Callender estava adiantado e arriscou dali mesmo, surpreendendo com um lindo gol.

Ele marcou o terceiro gol de sua equipe na partida. Anteriormente, Otavio abriu o placar aos três minutos. Posteriormente, aos 10?, foi a vez do brasileiro Anderson Talisca abrir o placar.

Veja o lance

01/02/2024 O dia em que Laporte fez o gol que Pelé não fez O Pelé só não fez porque o Inter Miami não existia na época que ele jogava 3×0 pro Al Nassr com 15 minutos pqp

pic.twitter.com/bEmvf6o5BL — Sala12 (@OficialSala12) February 1, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook