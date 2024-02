Supercopa Rei: árbitro explicará decisão do VAR aos torcedores no Mineirão

O árbitro Braulio da Silva Machado apitará a Supercopa Rei - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

A CBF anunciou uma novidade para a Supercopa Rei, que será disputada entre Palmeiras e São Paulo no domingo (4), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O árbitro Bráulio da Silva Machado vai explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público, por meio microfone que o juiz já utiliza. A entidade optou por esse sistema após receber o aval da FIFA.

Esse será um teste para que, possivelmente, o sistema funcione na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil nos próximos anos.

Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, os árbitros já estão passando por treinamentos com este método desde o início da pré-temporada.

“Existe um protocolo, a gente está treinando os árbitros. São palavras simples, sem muita complicação, é a decisão final. Ele vai explicar o motivo e qual é a decisão que ele tomou. Vamos inaugurar essa ferramenta de transparência. A gente entende que é um passo a mais, já trabalhamos com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. As decisões que os árbitros tomarem através do VAR, assim como já foi feito nos Mundiais de Clubes da FIFA, os árbitros vão anunciar as suas decisões”, disse ao site oficial da CBF.

“A gente entende que é um avanço muito grande. Quem está no campo precisa saber. É um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, eu acho que humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final”, completou.

Arbitragem para a Supercopa Rei

Os auxiliares de Bráulio da Silva Machado, o responsável pelo apito, serão Guilherme Camilo e Rodrigo Correa. Além disso, na cabine do VAR estará o árbitro de vídeo será Wagner Reway, acompanhado dos assistentes Cleriston Clay e Daniel Nobre Bins. Ademais, Péricles Bassols será o observador de VAR.

