Igor Coronado é oferecido, mas Flamengo foca em outra posição e nos jovens

Igor Coronado, meia brasileiro de 31 anos, deve deixar o Al-Ittihad e ficar livre no mercado - (crédito: Foto: ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images)

Próximo de deixar o Al-Ittihad e ficar livre no marcado, Igor Coronado tem o desejo de atuar no futebol brasileiro, onde jamais jogou profissionalmente. Assim, os representantes ofereceram o atleta ao Flamengo, porém, no momento, o clube carioca não pretende se movimentar para contratá-lo e foca em outra posição. A informação é do portal ‘ge’.

O clube entende que Igor é um jogador de qualidade e, inclusive, alguns torcedores fizeram campanha pela contratação nas redes sociais. No entanto, a prioridade é concretizar a transação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Além disso, os dirigentes rubro-negros entendem que pelo jogador vir da liga saudita, pode rende um salário alto.

Após o fechamento das janelas das grandes ligas europeias, o Flamengo acredita que não terá mais concorrentes e poderá ter tranquilidade para trazer o defensor do Massa Bruta. O zagueiro, aliás, já revelou internamente que quer atuar na equipe carioca, mas a negociação segue de forma cautelosa. Outro ponto que pesa contra a possível negociação por Coronado, de 31 anos, é o intuito do Rubro-Negro em potencializar joias de sua base. Os nomes do momento são Victor Hugo, Matheus Gonçalves e Lorran, e um reforço para a mesma posição poderia diminuir o espaço desses jovens no elenco.