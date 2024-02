Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr atropela Inter Miami por 6 a 0 com três gols de Talisca

Al-Nassr atropela Inter Miami - (crédito: Foto: Divulgação / Al Nassr) Jogada10 Jogada10

O Al-Nassr goleou o Inter Miami por 6 a 0 nesta quinta-feira (1), no Kingdom Arena, em Riyadh, na Arábia Saudita. A partida era cotada para ser o último encontro de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em campo, mas o português não foi relacionado. Dessa forma, os destaques foram o brasileiro Anderson Talisca, que marcou três vezes no amistoso, e o francês Laporte, que acertou um golaço de trás do meio campo. Os outros gols foram de Otavio e Mohammed Maran.

Cristiano Ronaldo ficou fora do confronto por conta de lesão. Por outro lado, Messi até foi relacionado para o jogo, mas só entrou na partida aos 38 minutos do segundo tempo. Suárez foi titular, mas não teve boa atuação.

O primeiro gol da partida saiu aos três minutos de jogo com Otavio. O segundo, com Talisca, aos 10 minutos. No entanto, a grande pintura em campo foi aos 12?, com Laporte. O zagueiro, no campo defensivo de sua equipe, acertou um golaço de falta no gol de Drake Callender, que não conseguiu chegar na bola.

Veja o gol de Laporte!

Aos seis minutos da segunda etapa Talisca ampliou o placar de pênalti. Os últimos dois gols saíram aos 22?, com cabeçada de Mohammed Maran, e aos 30?, com Talisca finalizando de dentro da área. Aliás, a goleada poderia ser ainda maior, já que o time da casa teve outras boas chances de perigo.

