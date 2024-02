Santos sofre ‘transfer ban’ da Fifa e busca acordo com Fabián Bustos

Fabián Bustos cobra US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 5,9 milhões) pela cotação atual) do Santos - (crédito: - Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos sofreu transfer ban da Fifa por conta de uma ação movida pelo técnico Fabián Bustos, que dirigiu o time em 2022. Nesse sentido, o ex-comandante do Peixe cobra US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 5,9 milhões) pela cotação atual) pelo rompimento do contrato.

No comando do clube paulista, o treinador teve 28 partidas, com oito vitórias, 12 empates e nove derrotas (42% de aproveitamento). O profissional cobra a dívida relacionada ao período entre a demissão, em julho de 2022, e o fim de 2023, quando seu contrato terminaria. Na ocasião, a equipe deixou a Copa Sul-Americana e perdeu por 4 a 0 para o Corinthians na ida das oitavas de final.

Diante disso, o Alvinegro Praiano trabalha para para reverter a sanção, mas ainda não obteve sucesso. Na época, o Departamento Jurídico do Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) e conseguiu diminuir o valor da indenização para R$ 4 milhões. Dessa forma, ambas as partes seguem as conversas para chegar a um acerto e liberar o registro de novos jogadores.

Por fim, em virtude do transfer ban, o Peixe não poderá inscrever o goleiro Gabriel Brazão, recém-contratado, no Campeonato Paulista. O clube aguarda a solução do problema para anunciar a chegada do arqueiro.

Dos 14 reforços contratados para 2024, o Santos conseguiu inscrever 12 atletas, até o momento. O lateral Aderlan, o zagueiro Gil, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, os meias Giuliano e Cazares e os atacantes Otero, Guilherme e Pedrinho.

Confira a nota oficial do Santos

“O Santos Futebol Clube foi comunicado pela Fifa que está com Transfer ban, medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores. O “Transfer ban” é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais. A decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabián Bustos, que trabalhou no clube no período de março a julho de 2022, na gestão do ex-presidente Andres Rueda.

O ex-treinador pleiteou uma multa da ordem de R$ 6 milhões, por rescisão unilateral de contrato de trabalho. Após recursos do clube, a FIFA e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de R$ 4 milhões.

Assim que foi notificado, por intermédio do Departamento Jurídico, visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube, o Santos iniciou negociação para um acordo com o ex-treinador. Os entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando uma rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Andres Rueda”

