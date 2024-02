Strasbourg x PSG: escalações e onde assistir

Marco Asensio durante atividade no centro de treinamentos do PSG - Foto: Divulgação PSG - (crédito: Foto: Divulgação PSG) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira (2), o PSG visita o Strasbourg às 17h, na partida de abertura da 20ª rodada da Ligue 1. Líder isolado da competição, o clube de Paris encara uma equipe que vive bom momento na temporada e a expectativa é de grande jogo no Stade de la Meinau.

Como chega o Strasbourg

Depois de um início ruim de temporada, o Strasbourg vive bom momento sob o comando do técnico Patrick Vieira e já está há oito jogos sem perder. Além disso, a equipe garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da França, quando enfrentarão o Le Havre na próxima quarta-feira (7).

No entanto, a equipe vem de dois empates consecutivos na Ligue 1 e precisa reencontrar o caminho das vitórias para sonhar em brigar na parte de cima da tabela. No momento o Strasbourg é o 10º colocado com 25 pontos, sete a menos que o Lille, primeiro time dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Por fim, os desfalques confirmados para o técnico Patrick Vieira ficam por conta dos lesionados Doukouré e Sebas, além do zagueiro Saïdou Sow, com a seleção de Guiné na Copa Africana de Nações.

Como chega o PSG

Assim como os donos da casa, o PSG vive um grande momento na temporada e segue a passos largos para mais um título do Campeonato Francês. Líder isolado da competição, o clube de Paris está com 44 pontos, seis a mais que o vice-líder Nice.

Ao mesmo tempo, o time comandado pelo técnico Luis Enrique está com 13 jogos de invencibilidade. Mas a equipe foi surpreendida na rodada passada e empatou por 2 a 2 com o Brest, após abrir 2 a 0 de vantagem.

Além disso, o PSG segue com os desfalques de Hakimi e Lee, que seguem na disputa da Copa Africana de Nações e da Copa da Ásia, respectivamente. Outra ausência confirmada é o meia atacante Barcola, expulso nos acréscimos da partida contra o Brest. Por fim, Skriniar, Kimpembé e Nuno Mendes, lesionados, completam a lista de baixas da equipe.

Strasbourg x PSG

20ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 02/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Stade de la Meinau, em Estrasburgo (FRA)

Strasbourg: Sels; Senaya, Perrin, Sylla e Guilbert; Sissoko, Diarra e Mwanga; Bakwa, Ângelo e Moise Sahi. Técnico: Patrick Vieira.

PSG: Donnarumma; Beraldo, Danilo Pereira e Lucas Hernández; Ugarte, Fabián Ruiz, Zaïre-Emery e Vitinha; Asensio (Dembelé), Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

Árbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Onde assistir: ESPN e Star+

