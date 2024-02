Já classificado, Brasil passa vergonha no Pré-Olímpico: Venezuela 3 a 1

Seleção Brasileira teve atuação abaixo da crítica na derrota para a Venezuela nesta quinta-feira (1) - (crédito: Foto: Joilson Marconne/CBF) Jogada10 Jogada10

Os reservas da Seleção Brasileira entraram em campo sem precisar fazer nada para garantir a primeira posição do Grupo A do Pré-Olímpico. Mas resolveram fazer vergonha. Inerte, o Brasil foi facilmente batido por 3 a 1 pela Venezuela, que precisava vencer para se classificar e nem precisou se esforçar muito para isso. Segovia, duas vezes, e Rikelme, fizeram os gols venezuelanos. Aleksander, no apagar das luzes, marcou para os brasileiros.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira já tem data confirmada, mas não o adversário. O Brasil estreia no quadrangular final na próxima segunda-feira. Entretanto, como ainda não há definição no Grupo B sobre o primeiro colocado, ainda não sabe se contra a Argentina ou o Paraguai.

Primeiro tempo

Dois a zero foi pouco. Desentrosada e desinteressada, a Seleção não produziu nada digno de registro nos primeiros 45 minutos. Sendo assim, a Venezuela se aproveitou da inércia brasileira. Aos 10 minutos, já fazia por merecer a abertura do marcador quando Segovia tabelou com Martinez, recebeu passe de letra e fez 1 a 0.

Nem a desvantagem, contudo, acordou o Brasil. Pelo contrário, foi a Venezuela que aumentou seu domínio e, naturalmente, chegou aos segundo gol. Aos 30 minutos, Rivas fez lançamento longo, Lucas Fasson não cortou e Segovia dobrou a vantagem da Viñotinto. Após sofrer o segundo, em síntese, em pelo menos três oportunidades Brasil flertou com uma desvantagem ainda maior. Na mais clara delas, o goleiro já estava batido quando Martinez rolou para o gol e Lucas Fasson salvou.

Segundo Tempo

A Seleção voltou com Endrick e Marlon Gomes nas vagas de Maurício e Marquinhos, respectivamente e, assim, iniciou melhor a segunda etapa. Embora sem brilhar, ensaiou alguma reação. Só que a resposta da Venezuela foi uma ducha de água congelante: Aos 9 minutos, Lacava cruzou da esquerda e o brasileiro Rikelme, ao tentar cortar de carrinho, jogou para as próprias redes.

O gol, como era de se esperar, arrefeceu qualquer arremedo de ânimo brasileiro. Assim como na primeira etapa, tinha mais a bola nos pés, mas criava o mesmo: quase nada. Aos 31, entretanto, um lampejo de Gabriel Pec, que concluiu de cavadinha para fora, quase se transformou em gol.

Com o placar consolidado, os venezuelanos diminuíram o ritmo e aguardaram o apito final. O Brasil, por fim, deu o ar da graça com um golaço: Aleksander se livrou de dois marcadores com lindo giro e fez o gol de honra brasileiro, aos 44 minutos. Nada, todavia, que diminuísse a atuação vexaminosa.

VENEZUELA 3X1 BRASIL

5ª Rodada do Pré-Olímpico

Data e horário: 1/2/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Brigido Iriarte, Caracas (VEN)

VENEZUELA: Rodríguez; Uzcátegui, Vivas, Ferro e Rivas; Faya, Ortega e Segovia (Jesus Paz, 36’/2°T); Martínez (Emerson Ruiz, 24’/2°T), Bolívar e Lacava.. Técnico: Roberto Valiño.

BRASIL: Matheus Donelli; Bruno Gomes, Luan Patrick (Khellven, 22’/2°T), Lucas Fasson e Rikelme; Ronald, Marquinhos (Marlon Gomes, Intervalo) e Gabriel Pirani (Guilherme Biro, 31/2°T); Gabriel Pec, Mauricio (Endrick, intervalo) e Giovane (Aleksander, 21’/2°T). Técnico: Ramon Menezes.

Gols: Segovia (10? e 30’/1°T); Rikelme (contra, 9’/2°T); Aleksander (44’/2°T).

Cartões amarelos: Rikelme, Gabriel Pec (BRA)

