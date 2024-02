São Paulo empresta volante Jhegson Méndez para clube espanhol

Jhegson Méndez em ação pelo na temporada de 2023 - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

Fora dos planos do técnico Thiago Carpini no São Paulo, o volante Jhegson Méndez está de transferência para o Elche, da Espanha. O equatoriano foi anunciado nesta quinta-feira (1) como reforço do clube, que disputa a Segunda Divisão local.

O contrato do atleta de 26 anos com o Tricolor encerra em dezembro de 2025. Assim, ele chega ao Elche por empréstimo, com opção de compra.

Jhegson chegou ao São Paulo em janeiro de 2023 após cinco temporadas no Orlando City e no Los Angeles FC, ambos na MLS. Ele disputou a última Copa do Mundo, disputada no Qatar, pela seleção do Equador.

Sua passagem pelo clube do Morumbi não deixa saudades na torcida tricolor, Ao todo, foram somente 24 jogos, o último deles em setembro.

Jhegson Méndez terá a missão de ajudar o Elche a melhorar sua classificação na Segundona do Campeonato Espanhol. Atualmente, o time aparece na nona posição, com 37 pontos.

