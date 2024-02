Corinthians faz acordo com a Pixbet, que acionou clube na Justiça

Valor do acordo é relativo a luvas e multa - (crédito: Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians) Jogada10 Jogada10

O Corinthians e a Pixbet, sua antiga patrocinadora, entraram em acordo para negociar uma dívida do clube com a casa de apostas. O débito, de R$ 40 milhões, acabou negociado de maneira parcelada para amortizar os pagamentos. Anteriormente, a Pixbet entrou com uma ação na Justiça para bloquear as contas do Corinthians.

A negociação da dívida envolve o pagamento da primeira parcela até o próximo dia 15, no valor de R$ 6 milhões. A partir de então, haverá o pagamento de 11 parcelas mensais, de R$ 3,1 milhões cada. O valor total é relativo aos R$ 20 milhões da multa rescisória do antigo patrocinador, mais os R$ 20 milhões de luvas pagas ao clube.

No fim de 2022, a Pixbet assinou contrato de exclusividade com o Corinthians, pelo período de três anos. Mas as partes encerraram o vínculo no fim do ano passado, quando a diretoria fechou com a concorrente VaiDeBet, por R$ 120 milhões. Assim, a nova dívida tem, em parte, uma devolução dos valores previamente acordados.

A Justiça, que aceitou o pedido da Pixbet de bloquear as contas do clube, tinha determinado que a VaiDeBet repassasse os valores mensais à Pixbet, mas o novo acordo deve fazer esta decisão caia por terra.

